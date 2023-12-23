"Оживили торговлю": диспетчеры обнаружили неожиданную находку в чеке (видео)

В одной из пеццерий Торонто анонимный покупатель прислал полный текст первого фильма "Шрек" в комментарии к заказу в чеке.

Запросы на специальные заказы являются самым сложным заданием для многих работников сферы обслуживания. Иногда они просты, а иногда оказываются "полем битвы", на котором клиент желает начать дуэль. Так, однажды диспетчеры пиццерии в Торонто получили письмо с полным сценарием первого фильма "Шрек" в комментарии к заказу в чеке. Полученный заказ опубликовала блогерша @mswizzardthewizard в социальной сети TikTok.

Диспетчеры обнаружили неожиданную находку в чеке Фото: Скриншот

Диспетчеров решили не выбрасывать легендарный чек, а украсили им стены.

Диспетчеры обнаружили неожиданную находку в чеке Фото: Скриншот

Как рассказывает издание Сheezburger, посетители стали все чаще интересоваться историей этого заказа, а пользователям сети осталось лишь догадываться, почему в форме заказа не было установлено ограничение на количество символов.

Диспетчеры обнаружили неожиданную находку в чеке Фото: Скриншот

Одно можно сказать наверняка: этот анонимный шутник оживил розничную торговлю компании.

Напомним, что в США обнаружен уникальный Tritan A2 Aero Car. Это единственный в мире автомобиль, созданный специально для доставки пиццы.

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