Найди странную елку менее чем за 30 секунд: головоломка для проверки остроты зрения

В особой рождественской головоломке нужно отыскать нестандартную елку, украшенную праздничными шариками и гирляндами. Головоломка кажется простой, но на самом деле может заставить задуматься.

Чтобы проверить остроту зрения, можно воспользоваться специальной праздничной головоломкой. Достаточно несколько секунд внимательно посмотреть на картинку, на которой изображено под сотню рождественских деревьев, украшенных звездами. Результат покажет, насколько хорошо работают твои глаза. Рождественский тест для проверки зрения предложили на портале Mirror.

На первый взгляд, головоломка кажется совсем простой, отметили на портале. Однако подобного типа задачи дают возможность проверить работу зрительного аппарата, а также внимательность, умение мыслить нестандартно и навык не отвлекаться. Кроме того, регулярное выполнение таких тестов поможет развить когнитивные способности, пишет Mirror.

Психологический тест — проверка зрения и внимательности

На специальном изображении художник разместил несколько десятков рождественских елок. Елки украшены разноцветными шариками и гирляндами. На верхушках — красные или желтые пятиконечные звезды. Задание теста: посмотреть внимательно на изображение и как можно быстрее отыскать звезду, которая имеет более пяти лучей.

Головоломка для проверки остроты зрения Фото: Mirror

На портале указывают, что подавляющему большинству людей на поиск нестандартной елки понадобится 62 секунды. Есть люди, чья острота зрения и внимательность сокращают этот срок. Например, 16% населения Земли решают эту головоломку за полминуты.

Если во время теста не удается быстро отыскать елку, то авторы задания советуют сконцентрировать внимание на нижнем правом углу. Также успокаивают, что не стоит волноваться, если на поиски решения понадобилось более минуты. В статье указывают, что нужно потренироваться решать похожие задачи и тогда результаты улучшатся.

Чтобы узнать ответ или проверить себя, можно воспользоваться подсказкой Mirror или посмотреть ответ.

Тест на остроту зрения — подсказка Тест на остроту зрения — ответ

Напоминаем, ранее Фокус публиковал другие головоломки, которые дают возможность проверить когнитивные способности человека. Например, в одной из головоломок нужно отыскать скрытое существо на изображении с цирковыми животными. Также есть задания, с помощью которых можно узнать об уровне IQ и потренироваться, если он низкий. Для этого стоит воспользоваться головоломками на основе оптических иллюзий — отыскать определенное число среди нескольких сотен других. В другом тесте нужно отыскать панду среди сотен людей: тот, кто имеет более высокий уровень IQ, решает его быстрее.

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