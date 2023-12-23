Стала Гринчем для соседей: женщина устроила скандал из-за ярких рождественских гирлянд

По словам женщины, иллюминация частично затронула её сад, поэтому она и обратилась к жителям соседнего дома с просьбой решить проблему в ближайшее время.

Женщине не понравилось то, как ее соседи украсили дом к рождественским праздникам, поэтому она попросила их убрать свои гирлянды. Об этом пишет The Mirror.

В период Рождества многие владельцы частных домов начинают украшать свои территории мерцающей иллюминацией, чтобы все выглядело максимально праздничным. В то же время, далеко не все разделяют подобную атмосферу.

Она заявила, что огромные световые шоу слишком "раздражительные и навязчивые", тем более, что частично гирлянды затронули и ее сад. В результате она обратилась к соседям и попросила это все убрать в ближайшее время.

"Я пришла домой и увидела, что мои соседи украшают свой дом к Рождеству. Они поставили одно из своих рождественских украшений в моем саду, не посоветовавшись со мной", — говорится в сообщении.

Реакция соседей была неодобрительной, как рассказала женщина. Они выглядели весьма раздражительными, когда их соседка призвала украшать только свою территорию и не переходить границы.

В результате, семья была лишена сезонной радости из-за действий женщины.

"Была ли я неразумной? Это было очень близко к границе, так что я подумала о том, чтобы оставить это, но до Рождества еще долго, а это было украшение на колу, воткнутое в мою клумбу, которая граничит с их подъездной дорогой", — продолжила женщина.

Пользователи сети, которые ознакомились с ситуацией, оставили свои неоднозначные комментарии. Одни ей начали сочувствовать, а другие и вовсе заявили, что она поступает как настоящий Гринч, ведь по сути никакого вреда иллюминация не принесла.

В то же время, те пользователи, которые встали на сторону женщины заявили, что залезать на чужие участки действительно неправильно.

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