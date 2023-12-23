"Ад на земле": мать-одиночка оказалась на улице перед Рождеством, но нашла выход (фото)

После того, как незадолго до Рождества Лорен Гриффин лишилась жилья, у нее было другого выбора, кроме как арендовать ветхую недвижимость, которую она полностью преобразила, имея ограниченный бюджет.

Британка Лорен Гриффин долгое время арендовала свое жилье, но прямо перед Рождеством домовладелец решил продать дом и она осталась без квартиры. Ее бюджет был ограничен, ведь недавно она лишилась работы, поэтому девушке пришлось арендовать старую квартиру, которую она полностью преобразила, даже имея ограниченные бюджет. Об этом сообщает издание Мirror.

Лорен Гриффин "осталась в аду", поскольку она могла позволить себе недвижимость только в ужасном состоянии. Она нашла "самый худший" дом, но была полна решимости отремонтировать его, чтобы она и двое ее сыновей могли насладиться Рождеством.

Девушка пользовалась лайфхаками из Интернета "Сделай сам по бюджету", чтобы потратить как можно меньше.

"Не имея возможности арендовать где-либо еще, мне пришлось снять единственное место, которое я могла найти через кого-то, кого я знала. Это был ад на земле и настоящие времена испытаний", — сказала она.

Лорен заменила грязный ковер в своей спальне на новый серый и добавила мягкую мебель, такую как новые подушки, шторы и коврики, чтобы завершить новый ремонт.

Тогда она сказала: "Предстоит еще пройти долгий путь, и он далек от совершенства, но сегодня я горжусь тем, как далеко я продвинулась при ограниченном бюджете".

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Напомним, 10 декабря сообщалось, что из-за крыши мужчина должен снести свой дом стоимостью £500 000. По словам соседей, стеклянная крыша дома "светилась, как рождественская елка" ночью, это выглядело "как инопланетное вторжение".