92 часа без сна: мужчина обклеил каждый миллиметр дома родителей праздничной оберткой (видео)

По словам блогера по имени Макс, он остался один дома на целых 5 дней, поэтому сразу же приступил к работе. "Обертывание" одной комнаты могло занимать до 20 часов.

Мужчина остался один дома и решил устроить сюрприз для своих родителей накануне рождественских праздников. Он обклеил весь дом подарочной упаковкой и опубликовал результат в социальной сети TikTok.

Речь идет о мужчине с именем Макс, который снимает ролики под ником @thatguymaks. Ему удалось собрать более 2,7 миллионов подписчиков в TikTok благодаря роликам с необычными идеями.

В этот раз он решил шокировать свою мать и сестер рождественским пранком. Они на 5 дней уехали из дома, чем и воспользовался блогер.

Макс приобрел много рулонов подарочной бумаги, чтобы упаковать в него предметы, которые находились в большом доме. В результате каждый миллиметр здания превратился в один большой сплошной подарок.

Начал реализацию своего коварного плана он с комнаты своей сестры, сняв этот кропотливый процесс на камеру. В упаковке оказались не только стены, но также книги, коробки и даже телевизор. Только на одну спальню ушло 20 часов работы.

Далее была кухня, где блогеру нужно было выполнить колоссальный объем работы. Для этой комнаты он выбрал рулон бумаги с изображением Санты Клауса, снеговика и других праздничных персонажей, которые в результате расположились на стенах, столах и раковине.

"92 часа работы и ни одного сна позже. Работа закончена, и я действительно думаю, что это выглядит круто. Теперь пора увидеть реакцию моей семьи", — говорится в сообщении.

Всего было опубликовано несколько роликов на эту тематику и самый популярный из них набрал свыше 45 миллионов просмотров. Пользователи с нетерпением ждали, когда вернутся родители с сестрой и смогут лично оценить то, чем занимался мужчина последние 5 дней своей жизни.

Когда женщина зашла в дом, то у нее отвисла челюсть, ведь трансформацию здания было видно из любого места в доме. Реакция сестры была подобной и они вместе пошли разглядывать каждую деталь. Но, обошлось без скандала.

"Вместо того, чтобы разозлиться, они сказали, что рады видеть меня", — сказал Макс.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что накануне Рождества воры в Британии украли алкоголь на тысячи долларов. Всего было четыре преступника, которые вынесли из супермаркета Tesco Express в лондонском Криклвуде много спиртных напитков. При этом они даже не пытались скрыть свое преступление.