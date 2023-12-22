Потерял €20 000: выигрыш в лотерею обернулся проклятием для учителя английского (фото)

Служба соцобеспечения Centrelink внесла победителя лотереи в список профессиональных игроков. Ежемесячные призовые теперь рассматриваются как доход.

Крейг Хилл из австралийского Брисбена в октябре выиграл более 55 тысяч евро, но оказалось, что половину денег придется отдать. Пенсионер ожидал, что сможет рассчитывать на прибавку к пособию в размере 3,5 тыс. евро в месяц на протяжении следующего года. Об этом сообщает The Sun.

Лотерея в Австралии

Но местная служба соцобеспечения Centrelink внесла Крейга в список профессиональных игроков, и ежемесячные призовые теперь рассматриваются как доход, а не как лотерейный приз.

Победитель лотереи в Австралии

Из-за этого его пособие по социальному обеспечению урезали до эквивалента 460 евро на две недели, это же касается выплат по уходу за больной женой. В итоге ежемесячный семейный доход сократился более чем на 1700 евро. За год это свыше 20 000.

"Если бы я выиграл единовременную выплату в размере 55 000, это была бы круглая сумма. Но если буду получать выплаты ежемесячно, их сочтут доходом от азартных игр", — объяснил бывший учитель английского в австралийских тюрьмах.

Победитель лотереи не согласен с тем, что один лотерейный приз считается выигрышем, а другой — доходом.

Семья победителя лотереи в Австралии

Крейг оставил работу в исправительном центре Таунсвилля в 2019 году из-за посттравматического стрессового расстройства, вызванного работой с осужденными. Австралийские власти назначили ему ежемесячную пенсию, но теперь из-за выигрыша лотереи он потеряет больше, чем заработает.

Напомним, что американец с женой выиграл $1 млн пока ждали еду.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере, а деньги потратила на игровые автоматы.