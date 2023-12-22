Загнала лопатой в угол: пенсионерка выбила из своего дома голого мужчину

Следователи считают, что агрессивный нарушитель закона мог иметь проблемы с психическим здоровьем.

72-летняя пенсионерка из канадского Ванкувера выбила из своего дома голого незнакомца. Курьезный случай произошел вечером 19 декабря, сообщает местное издание CityNews Vancouver.

Женщина рассказала, что голый мужчина с железным прутом забежал в ее дом и вел себя очень агрессивно. Она схватила первое, что попало ей в руки, и начала отбиваться. Шум драки услышали ее соседи и позвонили в службу спасения.

"Пенсионерка схватила лопату, которая лежала поблизости, выбросила нападавшего из своего дома, загнала в угол и держала там до прибытия правоохранителей", — рассказывает сотрудница полиции Таня Висинтин.

Мужчину позже арестовали и доставили в местный участок полиции. Его мотивы до сих пор не выяснены. Следователи считают, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Правоохранители поблагодарили канадку за отвагу в борьбе с преступностью, однако отметили, что в подобных случаях лучше не вступать в противостояние с преступниками, а постараться спрятаться в безопасном месте и вызвать полицию.

В результате этого инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как 18-летний парень женился на 71-летней пенсионерке после похорон ее сына. До этого парень уже успел побывать в отношениях с другой 77-летней бабушкой.

Кроме того, мы рассказывали о бабушке, которая сдала вступительный экзамен в колледж. 82-летняя Ким Чон Чжа из Южной Кореи рассказала, что надеется изучать английский язык, чтобы общаться со своими внуками.