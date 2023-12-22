Россиянин в костюме Деда Мороза упал с 24 этажа: как это произошло (фото)
Экстремал должен был эффектно появиться на празднике для детей, но что-то пошло не по плану.
Аниматор-альпинист в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-этажа высотки на улице Лесопарковой в российском Челябинске. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Экстремал должен был эффектно появиться на празднике для детей, но что-то пошло не так.
На опубликованной в интернете записи слышно, как дети радостно зовут Деда Мороза. Далее переодетый альпинист в красном халате перелезает через ограждение балкона 24-этажной высотки. На него направляют прожектор, и в этот момент мужчина неожиданно падает.
За кадром кто-то громко кричит и смеется: "Он не упал. Сейчас он вылезет! Не мог он упасть!".
На место происшествия прибыло две машины скорой помощи. Сообщается, что альпинист, вероятно, перепутал тросы для страховки. Он разбился насмерть. Это произошло на глазах его жены и сына.
Представители компании, организовавшей мероприятие, извинились и добавили, что мужчина был опытным специалистом.
"Сегодняшний праздник обернулся ужасным несчастьем. Это был абсолютно непредсказуемый инцидент. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь полиции разобраться в причинах, чтобы никогда больше такого не допустить", — отметили они в официальном заявлении.
В свою очередь, челябинский промышленный альпинист Руслан Кудабаев, который выполняет аналогичные услуги, отметил в комментарии Ura News, что это произошло из-за нарушения техники безопасности.
"Работы в темное время суток запрещены на высоте", — уверяет он.
В ГУ МВД в Челябинской области воздержались от комментариев.
Напомним, что в Таиланде россиянин спрыгнул с самого известного храма в Пхукете.