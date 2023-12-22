Россиянин в костюме Деда Мороза упал с 24 этажа: как это произошло (фото)

Экстремал должен был эффектно появиться на празднике для детей, но что-то пошло не по плану.

Аниматор-альпинист в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-этажа высотки на улице Лесопарковой в российском Челябинске. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Экстремал должен был эффектно появиться на празднике для детей, но что-то пошло не так.

На опубликованной в интернете записи слышно, как дети радостно зовут Деда Мороза. Далее переодетый альпинист в красном халате перелезает через ограждение балкона 24-этажной высотки. На него направляют прожектор, и в этот момент мужчина неожиданно падает.

За кадром кто-то громко кричит и смеется: "Он не упал. Сейчас он вылезет! Не мог он упасть!".

Альпинист в костюме Деда Мороза падает с 24 этажа в Челябинске Фото: Telegram

На место происшествия прибыло две машины скорой помощи. Сообщается, что альпинист, вероятно, перепутал тросы для страховки. Он разбился насмерть. Это произошло на глазах его жены и сына.

Представители компании, организовавшей мероприятие, извинились и добавили, что мужчина был опытным специалистом.

"Сегодняшний праздник обернулся ужасным несчастьем. Это был абсолютно непредсказуемый инцидент. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь полиции разобраться в причинах, чтобы никогда больше такого не допустить", — отметили они в официальном заявлении.

В свою очередь, челябинский промышленный альпинист Руслан Кудабаев, который выполняет аналогичные услуги, отметил в комментарии Ura News, что это произошло из-за нарушения техники безопасности.

"Работы в темное время суток запрещены на высоте", — уверяет он.

В ГУ МВД в Челябинской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в Таиланде россиянин спрыгнул с самого известного храма в Пхукете.