Худела на глазах: как изменилась жизнь матери, спящей по 14 часов в сутки (фото)

Джули Кук подсчитала, что можно сбросить почти 5 кг, если прожить с таким графиком в течение одного месяца.

Британская писательница Джули Кук провела эксперимент и попробовала в течение трех дней спать по четырнадцать часов в сутки. Об этом опыте она рассказала журналистам таблоида The Sun.

Женщина решила перенять образ жизни звезды скандального фильма "Пятьдесят оттенков серого" Дакоты Джонсон. Как-то в одном из интервью актриса призналась, что для здоровья и красоты спит по 14 часов в сутки. А это, кстати, вдвое больше, чем рекомендовано для взрослых.

"Обычно мы с моим 43-летним мужем Корнелом ложимся спать около 22:00. Где-то час смотрим Netflix, а потом засыпаем в 23:00. И мне вполне хватает семичасового сна", — рассказывает Джули.

Писательница раньше думала, что распорядок дня Дакоты — это безумие и роскошь, которую может себе позволить только актриса с миллионным состоянием. Но решила испытать это на себе.

Актриса Дакота Джонсон Фото: instagram//dakotajohnson

В первый день эксперимента Джули было очень непривычно ложиться в постель так рано. Она должна была как-то отстраниться от посторонних шумов и криков ее детей — 15-летнего Алекса и 10-летней Адрианы, они обычно засыпают значительно позже.

Экспериментатор часто просыпалась и начинала читать, чтобы навеять усталость. А однажды она узнала, что качество сна улучшает секс, и решила это также проверить.

"Толкала своего мужа в спину, и мы делали это, к его удивлению, среди ночи", — делится британка.

Джули Кук спала по 14 часов в сутки Фото: Chris Balcombe

На третий день эксперимента у Джули болела голова и она чувствовала себя очень уставшей, несмотря на, казалось бы, длительный отдых.

"В моей голове возникают вопросы. Когда Дакота ела? Когда она что-то делала? Однако есть один плюс. Мои джинсы немного начали спадать, поэтому я взвесилась и увидела, что похудела. Видимо, это из-за отсутствия ночных перекусов и пропущенных завтраков. Однако во всем остальном, я не вижу большой разницы", — резюмирует женщина.

Она подсчитала, что можно сбросить почти 5 кг, если прожить в стиле Дакоты Джонсон около одного месяца.

Писательница утверждает, что сон помогает похудеть Фото: Chris Balcombe

Напомним, ранее Фокус писал, что дневной сон может быть связан с повышенным риском развития гипертонии и инсульта.

Кроме того, мы рассказывали о блогерше Робин Лейрд, которая решила поставить эксперимент над собой. Девушка ежедневно на протяжении 30 дней заставляла себя ходить на многочасовые прогулки, и очень удивлена результатом.