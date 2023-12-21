На 500-летнем шедевре мирового искусства обнаружили "таинственное лицо" (фото)

На картине художник изобразил библейский сюжет — Марию, держащую Иисуса, Иосифа и юного Иоанна Крестителя.

Ученые из Великобритании разгадали тайну картины "Мадонна с розой", которую в начале XVI в. создал известный итальянский художник Рафаэль — гений эпохи Возрождения. Об этом сообщает издание Metro.

На картине, которая сейчас хранится в Музее Прадо (Мадрид, Испания), Рафаэль изобразил библейский сюжет — Марию, которая держит Иисуса, Иосифа, юного Иоанна Крестителя, а также символическую розу на столе.

Профессор Хассан Угайл из Брэдфордского университета в результате применения специального алгоритма ИИ с 98% точностью подтверждает, что большую часть картины действительно написал Рафаэль. Однако лицо Иосифа рисовала рука другого художника, возможно, его ученика Джулио Романо.

Ученые говорят, что их алгоритм искусственного интеллекта не может использоваться как единственный инструмент аутентификации, поэтому исследования нужно продолжать.

Лицо Иосифа на этом полотне рисовал не Рафаэль Фото: Mondadori Portfolio

К слову, Рафаэль Санти или просто Рафаэль родился в итальянском Урбино в 1483 году. Он считается одним из гениев искусства эпохи Высокого Возрождения.

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