Насколько обеспеченные родители Кевина: в NYT подсчитали состояние семьи из "Один дома"

В 2022 году дом как у МакКалистеров стоил примерно 2,4 миллиона долларов. Семья, которая могла бы себе позволить такой 33 года назад, входила бы в 1% американцев.

Поклонники уже много лет спорят, насколько состоятельной была семья из фильма "Один дома". Журналисты The New York Times обратились за ответом в Федеральный резерв и поделились выводами 20 декабря.

Дом МакКаллистеров стал главной целью "мокрых бандитов" в богатом районе не просто так. Эта семья входит по состоянию лишь в 1% американцев, которые могли бы себе его позволить.

Дом из "Один дома" — реальный, и он расположен в пригороде Чикаго — в одном из самых дорогих районов США. В середине 2022 года подобный дом обошелся бы примерно в 2,4 миллиона долларов. В 1990 году, по подсчетам экспертов, такое жилье было бы доступно семье с заработком примерно 300 тысяч долларов.

Дом из фильма "Один дома" Фото: realtor.com

Из фильма неизвестно, кем работают родители Кевина. Фанаты предполагают, что мать — модельер, а отец — бизнесмен. По одной из теорий, Питер — вообще преступник, и жестокая борьба его сына с бандитами является следствием соответствующего воспитания.

Стиль жизни героев рождественского фильма намекает на их богатство — МакКаллистеры хорошо одеты, могут позволить себе арендовать фургон и берут билеты на самолет в первый класс.

Дядя Кевина — Роб — также не бедняк. Именно он оплатил билеты на самолет для семьи. Кроме того, мужчина имеет квартиру в Париже с видом на Эйфелеву башню.

О доходах дяди Фрэнка, который выступил в фильме отрицательным персонажем, известно мало. Однако в некоторых сценах он вел себя жадно, в частности, предлагал жене украсть ценные мелочи из самолета и избегал оплаты счета за пиццу.

Декоратор "Сам дома" Ив Коли рассказала, что дом не был дорого меблирован, но намеренно выглядел "величественно, высококлассно". Замысел заключался в том, чтобы дом Кевина оставался вне времени.

Коли посоветовала фанатам не оценивать доход МакКалистеров или стоимость дома, а "просто наслаждаться фильмом".

Напомним, фанат фильма "Один дома" сравнил стоимость продуктов, которые купил Кевин, тогда и сейчас. В фильме мальчик потратил примерно 20 долларов на свои покупки, но в 2023 году та же корзина обошлась бы в США на 248% дороже.

Американская писательница воплотила в жизнь сюжет из "Один дома". Женщина улетела на отдых в Дубай, оставив дочь дома.