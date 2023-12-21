Названа простая таблетка, заставляющая живую елку стоять до весны

Ветки, стоявшие в воде с этим препаратом в течение 24 дней, продержались примерно на 40% дольше и имели лучший внешний вид.

Ученые из университетской больницы Оденсе, что в Дании, нашли новый способ сохранения живой новогодней елки. Благодаря этому простому лайфхаку дерево заметно дольше не будет опадать, имея отличный внешний вид в течение всех зимних праздников, пишет британский таблоид The Sun.

Исследователи провели специальный эксперимент, чтобы выяснить, помогают ли аспирин и силденафил, известный в народе как "Виагра", сохранить елку в тонусе.

В рамках эксперимента команда ученых срезала 60 веток с елки и поставила их в воду с разным количеством указанных препаратов. Через 24 дня эксперты провели оценку и сравнение образцов.

Итак, ученые установили, что добавление аспирина не показало эффективности для сохранения жизнедеятельности дерева. Зато силденафил неожиданно продемонстрировал хороший результат.

Ветки, стоявшие в воде с большой дозой силденафила, имели лучший внешний вид и стояли примерно на 40% дольше. Однако для этого понадобилось аж 250 мг, что равно пяти обычным безрецептурным таблеткам "Виагры".

Специалисты объясняют, что препарат от эректильной дисфункции усиливает кровообращение за счет увеличения производства оксида азота, который, кроме всего прочего, уменьшает количество повреждений в клетках растений.

Новогодняя елка в современном интерьере Фото: Pinterest

"Большие дозы силденафила помогают елкам дольше оставаться зелеными. Это наблюдение интересно, поскольку порождает новую теорию", — резюмирует доктор Мортен Руге в датском еженедельном журнале для врачей.

Кстати, ранее было доказано, что меньшие дозы "Виагры" увеличивают срок хранения некоторых цветов, в частности тюльпанов.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере Оливии Калвер, которая поделилась в TikTok лайфхаком, как уберечь рождественскую елку от кошек, поскольку эти домашние любимцы иногда взбираются по ним и могут опрокинуть праздничное дерево.

Кроме того, ученые пытались выяснить, почему елки имеют форму пирамиды. Ученые уверяют, что этому есть очень логичное объяснение.