Одна дома: мать оставила пятилетнюю дочь перед Рождеством и улетела на отдых в Дубаи (фото)

35-летнюю Ребекку Тиди обвиняют в эгоизме, но женщина говорит, что ей все равно.

Американская писательница Ребекка Тиди оставила пятилетнюю дочь дома накануне Рождества ради индивидуального отдыха в фешенебельном 5-звездочном отеле в Дубае. Поездка обошлась ей в 1,8 тысячи фунтов стерлингов (85,5 тыс. грн), пишет британский таблоид The Sun.

Ребекка, живущая в Плимуте, очень устала из-за изнурительной подготовки к празднику: от приготовления пищи и уборки до выбора подарков и "обслуживания суетливых родственников".

"В прошлом году я готовила еду, мыла гору посуды, а когда зашла в гостиную, то увидела, как все мирно спят. В этом году решила изменить традицию и в сентябре забронировала сольную поездку в ОАЭ. Планирую оставить свою маленькую девочку на Рождество с папой, бабушкой и дедушкой", — рассказывает женщина.

По словам Тиди, семейство планирует наведаться на праздники к родственникам в Лондоне, Фолкстоне, Мейдстоне, а затем заехать в дом для отдыха в Корнуоле. У нее самое есть идеи получше.

35-летняя Ребекка Тиди поехала на отдых в Дубаи без ребенка Фото: Rebecca Tidy

"Я очень благодарна, что пропускаю праздничные визиты, потому что это реально изматывает. С нетерпением жду, когда заселюсь в пятизвездочный отель в Дубае. Буду праздновать Рождество, любуясь пальмами, пока моя семья будет чистить картофель и пастернак", — говорит молодая мать.

Ребекка Тиди с дочерью в машине Фото: Rebecca Tidy

Ребекка добавляет, что с радостью пропустит и "страшный" праздничный ужин, а вместо этого будет питаться со шведского стола по принципу "все включено".

К тому же ей не придется долго выбирать и покупать рождественские подарки. Сэкономленные средства она потратит на поход в спа-салон, хамам, соляную пещеру для галотерапии и павильон для медитации.

"Люди говорят, что я эгоистка, но мне все равно", — резюмирует британка.

Ребекка Тиди обнимает свою дочь Фото: Rebecca Tidy

Напомним, ранее Фокус писал о матери-одиночке Адиане Пеньи Гарсии из Перу, которая позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, кем он стал. Женщина убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

А 39-летняя Черлин Сью из австралийского Сиднея убеждена, что детям не стоит покупать новогодние подарки. Женщина говорит, что материальные блага не способны создать ощущение чуда. Зато делают детей корыстными и заставляют сравнивать себя с другими.