Убийственное чтение: эксперты начали "охоту" за смертоносными книгами 19 века (видео)

До промышленной революции книги были ручным творениями в кожаных переплетах, на изготовление которых уходило много времени и сил. Некоторые могли содержать опасные для здоровья вещества.

Специалисты по сохранению книг из США приступили к поиску тысяч книг XIX века, содержащих "изумрудную зелень" — редкий и желанный пигмент, созданный с помощью мышьяка. Об этом пишет Oddity Central.

До промышленной революции книги были ручным творениями в кожаных переплетах, на изготовление которых уходило много времени и сил, но изобретение переплетной ткани изменило все. Она стала дешевле и проще в производстве, а также позволила использовать пигменты для придания обложкам книг более привлекательного вида.

Например, одним из самых популярных цветов переплетной ткани конца XIX века был яркий зеленый, который стал известен как парижский или изумрудно-зеленый. Издание отмечает, что ни один другой пигмент даже не приблизился к нему по насыщенности, и, несмотря на то, что в то время было зарегистрировано несколько случаев отравления мышьяком, спрос на него был настолько велик, что производители даже не думали сворачивать производство. Десятки, а может быть, и сотни тысяч изумрудно-зеленых книг были выпущены, пока риск отравления не стал слишком большим.

Специалисты по сохранению книг из США приступили к поиску тысяч книг XIX века Фото: Facebook

Мелисса Тедоне, консерватор Музея Винтертура в штате Делавэр (США), обнаружила книги с мышьяком при осмотре великолепной зеленой книги, изданной в 1857 году. Она ремонтировала корешок книги, когда заметила, что зеленый пигмент отслаивается, что показалось ей необычным.

По ее словам, при нарушении изумрудно-зеленый пигмент отслаивается и невидимыми фрагментами взлетает в воздух, где его можно вдохнуть. Большая его часть может остаться на руках того, кто работает с книгами. Даже малого количества мышьяка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу в долгосрочной перспективе. Острые симптомы воздействия яда могут включать желудочно-кишечные симптомы, а со временем он может вызвать даже рак. Чтобы предотвратить подобные проблемы, Мелисса Тедоне создала проект "Ядовитая книга" — инициативу, призванную просветить людей об опасности обращения с книгами, окрашенными в изумрудно-зеленый цвет.

"Мы не знаем ни одного случая, чтобы кто-то серьезно заболел от работы с подобными книгами. Мы просто хотим, чтобы люди знали о потенциальной опасности, чтобы мы могли избежать трагедии из-за одной из таких книг", — сказала Тедоне.

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