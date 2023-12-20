Мечты рухнули: приятели по работе думали, что выиграли в лотерею 800 миллионов фунтов

Более 40 сотрудников ресторана ликовали, но радость от выигрыша огромного джекпота сменилась разочарованием.

Сотрудники ресторана Grissini в США обрадовались, узнав, что, похоже, выиграли 800 миллионов фунтов стерлингов в лотерею, но вскоре поняли, что, несмотря на правильные номера, с их билетом что-то не так. Об этом вспоминает Daily Star.

В 2016 году группа коллег по работе, которая потратилась на лотерейный билет, думала, что им удалось выиграть 800 миллионов фунтов стерлингов в лотерее Powerball.

Сразу 42 сотрудника ресторана ликовали и праздновали, узнавая каждый удачный номер. Однако их радость от выигрыша огромного джекпота вскоре сменилась разочарованием.

После удачного, по их мнению, розыгрыша один из работников даже уволился с работы, так и не поняв, что последовательная серия чисел на его билете выпала в другой день.

Группа коллег по работе, которая потратилась на лотерейный билет Фото: Facebook

Их билет, в котором были номера 2, 11, 47, 62, 63 и номер лотереи Powerball 17, полностью совпадал с билетом предыдущего розыгрыша на той неделе. Их субботний билет совпал с билетами тиража среды, но разные даты свели на нет их выигрыш.

"Я взял телефон и начал называть номера всем присутствующим. Все номера совпали с нашими. Затем началось столпотворение. Было так много радости, и я не могу передать словами чувство эйфории, которое мы все испытывали. Когда мы поняли обратное, это было похоже на сдувающийся воздушный шарик", — рассказал о розыгрыше 2016 года бармен Чарли Поверомо.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.