Все пошло не так: влюбленная пара в один день попала в две разные авиакатастрофы (фото)
Сообщается, что проблемы на бортах самолетов начались из-за ухудшения погодных условий.
30-летний итальянец Стефано Пирилли и его 22-летняя возлюбленная-студентка Антониетта Демаси в один день попали в две разные авиакатастрофы. Оба чудом остались живы, но девушка получила легкую травму таза, пишет британский таблоид Daily Mail.
Пара села на отдельные сверхлегкие самолеты, чтобы вовремя попасть на обед с друзьями в фермерском домике на вершине холма вблизи северного итальянского города Турин в минувшее воскресенье, 17 декабря.
Двухместный Tecnam P92 Echo Super, на котором был Стефано, разбился в Сан-Гиллио, а самолет его девушки упал вблизи Бусано — в 40 км оттуда. На место катастрофы сразу приехали спасатели и пожарные. Они вынуждены были вырезать пострадавших из-под обломков.
"Это был первый полет Антониетты, и мне очень жаль, что так произошло. День начался хорошо, а закончился тем, что мы оба разбились в разных самолетах. Нам повезло, что вообще выжили, все наши мысли сейчас с ранеными пилотами", — рассказывает расстроенный Стефано.
Сообщается, что проблемы на бортах самолетов начались из-за ухудшения погодных условий: внезапно появился туман, температура воздуха стремительно упала, а затем потемнело.
"Мы знали, что вокруг проходят электрические кабели, но упали на луг еще до того, как это осознали. Как выяснилось, промахнулись от взлетно-посадочной полосы примерно на 100 метров", — вспоминает мужчина.
Когда он позвонил в аварийную службу, то узнал, что неподалеку от них произошла еще одна авиакатастрофа. Именно на том борту летела Антониетта.
Руководство гражданской авиации начали расследование обеих катастроф.
Напомним, ранее Фокус писал об опытном парашютисте Иване Макгуайре, который случайно прыгнул с самолета без парашюта. Мужчина снял свою смерть на видео — камера зафиксировала все, что происходило в воздухе вплоть до падения.
Кроме того, не так давно капитан пассажирского самолета этой авиакомпании, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам. Лайнер немедленно направили на аварийную посадку в ближайший аэропорт Фару, что в португальском Алгарве.