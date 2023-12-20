Все пошло не так: влюбленная пара в один день попала в две разные авиакатастрофы (фото)

Сообщается, что проблемы на бортах самолетов начались из-за ухудшения погодных условий.

30-летний итальянец Стефано Пирилли и его 22-летняя возлюбленная-студентка Антониетта Демаси в один день попали в две разные авиакатастрофы. Оба чудом остались живы, но девушка получила легкую травму таза, пишет британский таблоид Daily Mail.

Пара села на отдельные сверхлегкие самолеты, чтобы вовремя попасть на обед с друзьями в фермерском домике на вершине холма вблизи северного итальянского города Турин в минувшее воскресенье, 17 декабря.

Двухместный Tecnam P92 Echo Super, на котором был Стефано, разбился в Сан-Гиллио, а самолет его девушки упал вблизи Бусано — в 40 км оттуда. На место катастрофы сразу приехали спасатели и пожарные. Они вынуждены были вырезать пострадавших из-под обломков.

"Это был первый полет Антониетты, и мне очень жаль, что так произошло. День начался хорошо, а закончился тем, что мы оба разбились в разных самолетах. Нам повезло, что вообще выжили, все наши мысли сейчас с ранеными пилотами", — рассказывает расстроенный Стефано.

Сообщается, что проблемы на бортах самолетов начались из-за ухудшения погодных условий: внезапно появился туман, температура воздуха стремительно упала, а затем потемнело.

Самолеты Стефано и Антониетты упали почти одновременно Фото: Daily Mail

"Мы знали, что вокруг проходят электрические кабели, но упали на луг еще до того, как это осознали. Как выяснилось, промахнулись от взлетно-посадочной полосы примерно на 100 метров", — вспоминает мужчина.

Когда он позвонил в аварийную службу, то узнал, что неподалеку от них произошла еще одна авиакатастрофа. Именно на том борту летела Антониетта.

Руководство гражданской авиации начали расследование обеих катастроф.

Самолеты Стефано и Антониетты упали почти одновременно Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Фокус писал об опытном парашютисте Иване Макгуайре, который случайно прыгнул с самолета без парашюта. Мужчина снял свою смерть на видео — камера зафиксировала все, что происходило в воздухе вплоть до падения.

Кроме того, не так давно капитан пассажирского самолета этой авиакомпании, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам. Лайнер немедленно направили на аварийную посадку в ближайший аэропорт Фару, что в португальском Алгарве.