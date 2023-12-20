Похищенный миллионер был в логове каннибалов: появились новые факты о его судьбе (фото)

Члены банды прославились тем, что заставляли новобранцев к каннибализму — буквально съедать сердца своих врагов.

78-летнего британского миллионера и бывшего дипломата Колина Армстронга нашли на дороге вблизи Манаби, недалеко от того места, где он был похищен. Об этом на своей странице в Х (бывший Twitter) сообщил Сезар Аугусто Сапата Корреа, начальник полиции Эквадора.

За похищением Армстронга, вероятно, стоит преступная группировка Los Tiguerones, участники которой маркируют себя татуировками тигров в беретах.

Эту банду также связывают с мексиканским картелем нового поколения Халиско (CJNG), который в прошлом году прославился тем, что заставлял новобранцев к каннибализму — буквально съедать сердца своих врагов.

По предварительной версии следствия, Армстронга похитили и требовали выкуп из-за того, что он якобы отказался платить ежемесячную плату за защиту.

Пост начальника полиции Эквадора Фото: X (Twitter)

"На данный момент это наиболее вероятная причина похищения", — подтвердил анонимный источник журналистам издания Daily Telegraph.

Полиция подтвердила арест девяти подозреваемых. Ни один из них официально не признался в том, что принадлежат к Los Tiguerones.

Спасенный Колин Армстронг с полицейскими Фото: Twitter

Расследование этого преступления продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, что Колин Армстронг, бывший почетный консул Великобритании, был похищен в Эквадоре утром 16 декабря. Вместе с мужчиной в роскошном поместье находилась его молодая партнерша — Кэтрин Паола Сантос. Правоохранители сообщают, что женщину вскоре отпустили.

По предварительной версии следствия, переодетые в полицейскую форму злоумышленники похитили Армстронга с его возлюбленной на черном BMW. Машину позже нашли брошенной на обочине.

Журналисты опубликовали фотографии роскошной жизни Армстронга и его молодой колумбийской возлюбленной. Гламурная красавица любила хвастаться в Instagram их совместными путешествиями и отдыхом.