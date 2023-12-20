Худший дом на улице благодаря новым хозяевам изменился до неузнаваемости (фото)

Теперь дом выглядит просто потрясающе, как образцовый проект из журнала о дизайне интерьеров.

Новые владельцы превратили старый и никому не нужный дом, названный худшим на улице, в уютный уголок для всей семьи. Об этой истории они рассказали в видео на своей странице в TikTok.

Кэтрин и ее партнер купили этот дом еще восемь лет назад. До капитального ремонта помещение было крайне запущенным и устаревшим — с коричневыми шкафами, дешевыми обоями, потрепанными дверями, затертым полом и жалким декором.

Теперь женщина похвасталась результатами трансформации, опубликовав фото до и после ремонта в так называемом "современном викторианском" стиле. По ее словам, много средств пришлось потратить на обновление проводки и новую штукатурку, однако общую стоимость ей так и не удалось подсчитать.

"После долгой упорной работы мы наконец имеем дом своей мечты", — отметила она в описании.

Старый парадный вход в дом был заменен на более стильный и современный. Вместо ковра они постелили шикарный деревянный пол, а перила на лестнице покрасили в элегантный черный цвет.

Входная дверь дома до ремонта Фото: tiktok//edwardian_vignette

Гостиная и спальни обшиты профилем и обставлены модной мебелью, а на кухне появились дизайнерские темно-синие шкафы и специальное освещение.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что новый дом Кэтрин выглядит невероятно, как образцовый проект из журнала о дизайне интерьеров.

"Было трудно, но в конце концов оно того стоит", — резюмирует Кэтрин.

Британка полностью изменила кухню. Фото до и после Фото: tiktok//edwardian_vignette Британка полностью изменила кухню. Фото до и после Фото: tiktok//edwardian_vignette

Ее ролик в TikTok ошеломил зрителей, собрав более 321 тысячи просмотров и много положительных реакций.

"Красавица! Замечательная работа, вы вернули этот дом к жизни", "Вдохновляюсь, когда вижу такое", "Вау!", "Кухня моей мечты", "Ого! Столько невероятных изменений!", "Это как готовые комнаты Ikea, мне нравится", — пишут подписчики женщины в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании, которая рассказала, как ей удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, как со страниц модных журналов. Женщина показала на своей странице в TikTok фотографии до, во время и после капитального ремонта.

Кроме того, мы сообщали о доме с двумя спальнями в штате Мичиган (США), получивший широкую известность после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар. В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало. Сейчас в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники.