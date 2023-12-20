Жуткие кадры: сильный ветер снес самолет со взлетно-посадочной полосы (видео)

Boeing 737 получил повреждения крыла, поэтому запланированный пассажирский рейс был отменен для ремонта.

В аргентинском аэропорту Aeroparque Jorge Newbery вблизи Буэнос-Айреса шквальный ветер снес пассажирский самолет со взлетно-посадочной полосы. Жуткие кадры мгновенно разлетелись по интернету. О деталях инцидента написало издание The Independent.

На опубликованном видео можно увидеть, как припаркованный возле аэропорта Boeing 737 авиакомпании Aerolíneas Argentinas сначала вращается на взлетно-посадочной полосе, а затем задевает крылом передвижную посадочную лестницу.

Джамбо-джет в результате несчастного случая получил повреждения крыла, поэтому запланированный рейс был отменен для ремонта.

Сообщается, что во время этого шторма в Аргентине погибли 14 человек и еще 14 пострадали. Непогода нанесла большой ущерб зданиям и вызвала сбои в электроснабжении.

Самолет Aerolíneas Argentinas попал в шторм Фото: коллаж Фокус

Ветер со скоростью до 150 километров в час также вызвал обвал крыши в спортивном комплексе Баия-Бланка во время соревнований по катанию на коньках.

Президент Аргентины Хавьер Милеи прибыл в этот регион с несколькими профильными министрами, чтобы скоординировать усилия по оказанию помощи всем пострадавшим.

К слову, Aerolíneas Argentinas — крупнейшая в Аргентине и одна из ведущих южноамериканских авиакомпаний-перевозчиков. Основана в 1950 году. Штаб-квартира находится в Буэнос-Айресе. По состоянию на 2022 год флот авиакомпании состоял из 76 самолетов.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте ирландской авиакомпании Ryanair, который вынужденно развернул самолет в воздухе и вернулся в аэропорт вылета из-за двух "обкуренных" пассажиров. Сразу после посадки четыре представителя полиции поднялась на борт и провела обыски. Они вывели под руки двух мужчин.

Кроме того, популярная американская авиакомпания Southwest Airlines разрешила туристам с лишним весом получить дополнительное место без доплат. Согласно официальной политике, пассажиры на борту самолета, чьи габариты "выступают" за подлокотник, имеют полное право занять и соседнее сиденье.