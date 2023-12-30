Современное искусство: TikTok показал самые вирусные видео 2023 года (видео)

Соцсеть TikTok представила список самых вирусных видео 2023 года. Популярные ролики затронули самые разные сферы человеческой активности, в их числе — танцы, юмор, образования, красота и спорт.

Cоцсеть TikTok представила список самых вирусных видео 2023 года. Об этом сообщается в ежегодном отчете платформы.

Ролики собрали сотни миллионов просмотров и задали тренды, которым следовали как мировые знаменитости так и обычные люди.

Соцсеть TikTok представила список самых вирусных видео 2023 года в своем ежегодном отчете. Популярные ролики затронули самые разные сферы человеческой деятельности, в их числе — танцы, юмор, образование, красота и спорт.

Вот топ-5 самых популярных видео в США, а также количество просмотров и лайков каждого из них на момент публикации отчета.

Макияж от @dollievision – 504,1 млн просмотров, 37,5 млн лайков

Многих зрителей может удивить такое большое количество просмотров, некоторые из них подумают, что это может быть незаслуженно, однако уверяем вас, что это не так. Девушка имеет уникальный цвет кожи и очень умело справляется с нанесением макияжа. За тем как меняется ее внешность интересно смотреть, а динамичность ролика еще больше привлекает зрителя.

Светильник в виде железного человека от @justinflom – 418 млн просмотров, 26,2 млн лайков

Большое количество роликов в TikTok посвящены шуткам и танцам, песням и различным обсуждениям, поэтому особенно выделяется в этом топе видео, которые показывает каким простым и красивым может быть современное искусство. Возможно даже сам железный человек оценил бы этот шедевр с достоинством.

Гигантский 9-месячный кот @through.the.lleaves – 393,9 млн просмотров, 37,1 млн лайков

Многие люди мечтали завести домашнее животное, а те кто подошел до конца знают, как порой не легко ухаживать з своим любимцем. Особенно если это огромный кот породы мейнкун, которого его хозяйка едва удерживает на руках.

Уход за кожей @selenagomez – 228,9 млн просмотров, 24,9 млн лайков

Певица давно имеет огромную фанбазу и большое количество поклонников в социальных сетях. Для многих это видео стало возможность понять звезду и стать к ней немного ближе.

Пение @chrishoffish на парковке – 206 млн просмотров, 28,4 млн лайков

За последний год пользователь TikTok подарили людям множество новых песен, перепетых хитов и необычных ремиксов. Однако мужчина в ролике поразил всех своей простотой, он просто решил спеть по дороге к машине.

Хиты TikTik — Топ-3 Фокуса за 2023 год

Некоторые видео особенно запомнились именно зрителям Фокуса. Мы подготовили небольшой свой символический топ-3.

За этот год нашим читателям полюбились истории про заброшенные города-призраки, путешественников во времени, необычных находках и старинных посланиях. Мир вокруг нас полон удивительного и каждый день в мире случается, что-то необычное и благодаря TikTok мы узнаем об этом почти мгновенно.

Старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени — 562 365 просмотров

Пользователь TikTok под никнеймом Jimmy The Filmmaker считает, что, возможно, нашел доказательство путешествия во времени в старинной фотографии своего дедушки, на которой, как он утверждает, его родственник держит iPhone.

Люди узнали из чего делают нарезную ветчину (видео) — 333 155 просмотров

Видео было опубликовано пользователем TikTok @thatafricanchick2, которая утверждает, что оно снято на неизвестной фабрике по производству продуктов питания. Поскольку в ролике был показан весь процесс, многие люди решили пересмотреть свои вкусы, а другие и вовсе отказались от такого блюда.

Может сам открыть дверь: самый большой кот в мире стал еще больше (видео) — 269 703 просмотров

Белое пушистое животное часто принимают за собаку из-за его длинного туловища и больших лап. Кот по кличке Кефир вырос настолько, что теперь может открывать дверь и выходить в сад.

TikTok — популярная социальная медиаплатформа, позволяющая пользователям создавать и просматривать короткие музыкальные и креативные видеоролики. Приложение стало известным своими вирусными танцами, челленджами и оригинальным контентом, а также привлекло миллионы пользователей по всему миру. TikTok был создан компанией ByteDance, китайским технологическим гигантом, основанным Цюцзинем Джангом в 2012 году.

Платформа была выпущена в сентябре 2016 года под названием Douyin в Китае, а затем запущена под именем TikTok для международного рынка в сентябре 2017 года. Официально TikTok был запущен за пределами Китая в 2018 году, объединив под своим брендом множество творческих и развлекательных возможностей, которые стали популярными среди молодежи и не только.

Ранее Фокус сообщал, что 16-летняя королева красоты, вышедшая замуж за 66-летнего миллионера, ответила критикам. Бывшая участница конкурса "Мисс Подросток" Кауане Роде Камарго и мэр-мультимиллионер Хиссам Хуссейн Дехаини связали себя узами брака и сказали, что не могут быть счастливее, несмотря на то, что некоторые люди осуждают их брак.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.